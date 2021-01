Thailandia: governo adotta piano strategico per l'economia verde, circolare e biologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha adottato un piano strategico per l'economia verde, circolare e biologica (Bcg), che intende elevare a motore della crescita nazionale nel periodo 2021-2026. Lo riferisce la stampa di quel Paese. Il piano strategico quinquennale è stato approvato nel corso del primo incontro del Comitato per la gestione dell'economia Bcg, presieduto dal primo ministro Prayuth Chan-ocha.Il primo ministro ha dichiarato che il governo intende porre l'economia verde e circolare in cima all'agenda nazionale per accelerare lo sviluppo sostenibile, specie per quanto riguarda il settore agricolo, che Bangkok intende porre così in linea con le tendenze di sviluppo globali. Il piano strategico per l'economia Bcg spazia in quattro settori: alimentari e prodotti agricoli; assistenza sanitaria e servizi medici; energia e biochimica; e turismo ed economia creativa. (segue) (Fim)