Thailandia: governo adotta piano strategico per l'economia verde, circolare e biologica (2)

- Il governo thailandese si concentrerà anzitutto sulla bioeconomia, e in particolare sul settore agricolo, che dà impiego a 30 milioni di cittadini thailandesi, molti dei quali ancora sotto la soglia della povertà. Ptayuth ha annunciato che il Comitato per la gestione dell'economia Bcg ha istituito sette comitati di lavoro per guidare lo sviluppo, definire nuovi indirizzi regolatori e attrarre investimenti. Il piano quinquennale punta ad aumentare il valore del prodotti agricoli e il reddito disponibile per gli impiegati nel settore; in particolare, il governo punta ad aumentare le entrate da 3.500 a 4.400 miliardi di baht (146,5 miliardi di dollari), pari al 24 per cento del prodotto interno lordo nazionale, e a portare il totale della forza lavoro nel settore agricolo a 16,5 milioni di posti di lavoro entro il 2022. (Fim)