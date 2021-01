Imprese: azienda mineraria cinese Tianqui Lithium cancella piano di collocamento azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda mineraria cinese Tianqui Lithium ha cancellato a sorpresa un piano per il collocamento di 2,45 miliardi di dollari di azioni di nuova emissione, a seguito di obiezioni da parte della Borsa valor idi Shenzhen. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei". Tianqui Lithium versa in difficoltà finanziarie , nonostante il litio sia al centro della conversione globale all'elettromobilità, e un elemento fondamentale per la realizzazione delle batterie che alimentano la maggior parte degli apparecchi elettronici di consumo. L'azienda è reduce da una serie di acquisizioni globali, cui però non è seguito un aumento del prezzo della materia prima. Il mese scorso Tianqui Lithium ha rischiato il default su un debito complessivo di 3,08 miliardi di dollari detenuto da China Citic Bank. Per far fronte ai debito, l'azienda ha acconsentito a cedere a Igo Ltd. metà dei suoi interessi in una joint venture che controlla Greenbushes, la più grande miniera di litio al mondo, e un vicino sito di lavorazione nell'Australia Occidentale. (Cip)