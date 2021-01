Asean: ambasciatore vietnamita Thai, regone pronta ad accelerare crescita settore digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) sono ben posizionati per accelerare la crescita dell'economia digitale nello scenario post-pandemia, grazie all'adozione di master-plan per la digitalizzazione. Lo ha dichiarato l'ambasciatore del Vietnam a Kuala Lumpur, Tran Viet Thai. "La pandemia di Covid-19 ha ulteriormente aumentato l'importanza della digitalizzazione per la vita delle persone, e per la sicurezza e lo sviluppo socioeconomico di qualunque paese", ha dichiarato l'ambasciatore nel corso di una intervista all'agenzia di stampa malese "Bernama", in vista degli incontri dei ministri per la Digitalizzazione dell'Asean (Adgmin 1) in programma dal 18 al 22 gennaio prossimi, che la Malesia organizzerà in videoconferenza nelal veste di presidente di turno dell'Asean. Commentando le iniziative del Vietnam per la digitalizzazione, Thai ha evidenziato che proprio nel corso della Pandemia Hanoi ha conseguito per la prima volta la piena interconnessione digitale tra il ministero della Salute e gli ospedali del Paese, e introdotto servizi digitali per la diagnosi e il trattamento sanitario dei pazienti nelle aree rurali del Vietnam. Quanto agli incontri dell'Adgmin 1, Thai ha dichiarato che il focus delle discussioni sarà "il rafforzamento della cooperazione tra i Paesi dell'Asean per il conseguimento di un ecosistema digitale inclusivo, sostenibile e accessibile". (Fim)