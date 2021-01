Germania: Cdu, da Merz appello all'unità del partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esponente della destra dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) sconfitto alle elezioni per la presidenza del partito del 15 e 16 gennaio, Friedrich Merz ha rivolto un appello all'unità della formazione. È quanto riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. In particolare, Merz ha chiesto ai propri sostenitori di appoggiare Armin Laschet, il primo ministro della Renania settentrionale-Vesftalia che, nello scorso fine settimana, la Cdu ha eletto come suo presidente. Laschet ha vinto al voto telematico, che ora dovrà essere confermato per posta entro il 23 gennaio. In vista di tale scadenza, Merz ha invitato i propri sostenitori ad affidare un “forte mandato” a Laschet come leader della Cdu. Secondo l'esponente della destra del partito, i propri seguaci dovranno quindi apporre il nome di Laschet sulla scheda elettorale. “E poi mettiamoci al lavoro insieme”, ha dichiarato Merz, che ha motivato il suo appello all'unità della Cdu con la situazione economica “molto difficile” attraversata dalla Germania con la crisi del coronavirus. (Geb)