Thailandia: banca centrale, pandemia e debito privato ostacolano la crescita

- La banca centrale della Thailandia prevede che le nuove restrizioni socioeconomiche imposte dal governo per far fronte alla pandemia di coronavirus rallenterà la crescita economica del Paese nel 2021, sommando i propri effetti negativi a quelli del crescente indebitamento delle famiglie. La Banca di Thailandia ha avvertito che potrebbe rivedere al ribasso la sua previsione di crescita per l'anno corrente, attualmente fissata al 3,2 per cento del pil, per effetto del blocco prolungato delle attività commerciali e turistiche in aree del Paese che contribuiscono collettivamente al 75 per cento del prodotto interno lordo nazionale. Un blocco prolungato delle attività rischia di innescare problemi di liquidità per le attività produttive e di mettere a repentaglio milioni di posti di lavoro. (segue) (Fim)