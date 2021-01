Thailandia: banca centrale, pandemia e debito privato ostacolano la crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo di limitarsi a restrizioni localizzate dovrebbe comunque limitare le ricadute economiche rispetto allo scorso anno, quando Bangkok rispose alla prima ondata pandemica con un lockdown nazionale. Secondo la Banca centrale, se le misure di blocco economico e distanziamento sociale proseguiranno sino a giugno, con un parziale allentamento dal mese di marzo, la crescita economica subirà un danno di circa l'1,5 per cento del pil. Questo mese il governo della Thailandia ha presentato un piano da 7 miliardi di dollari per la concessione di contributi diretti alle famiglie e la proroga di una serie di sussidi per l'economia. La banca centrale prevede che l'aumento del debito delle famiglie renderà necessarie misure di assistenza almeno sino alla metà del 2021. (Fim)