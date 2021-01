Kosovo: ministro Giustizia presenta strategia per rafforzamento stato di diritto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presentazione della strategia è stata salutata dall'ambasciata degli Stati Uniti in Kosovo, parlando di "pietra miliare" per lo Stato di diritto nel Paese balcanico. "Attraverso quattro governi e quattro ministeri, l'ambasciata è stata fiera di sostenere questo passo molto importante", ha dichiarato la rappresentanza diplomatica Usa precisando che tale passo "non è comunque la fine di questo processo". In questo senso, l'ambasciata Usa ha invitato il nuovo governo che sarà formato dopo il voto del 14 febbraio ad impegnarsi per dare continuità agli impegni contenuti nel documento presentato oggi. (Alt)