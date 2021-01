Usa: assalto al Campidoglio, l’Fbi ha ricevuto quasi 200 mila segnalazioni online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Fbi ha ricevuto quasi 200 mila segnalazioni online per i fatti del Campidoglio degli Stati Uniti, dove un gruppo di sostenitori del presidente in carica, Donald Trump, ha fatto irruzione il 6 gennaio scorso per interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso. Secondo quanto riferisce l’emittente “Cnn”, che cita dati dell’ufficio dell’Fbi a Washington Dc, i cittadini contribuiscono alle indagini sugli scontri, in cui hanno perso la vita cinque persone, inviando non solo segnalazioni in caso di riconoscimento delle persone coinvolte, ma anche video e foto che potrebbero essere rilevanti per far luce sull’accaduto.(Nys)