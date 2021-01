Giappone: coronavirus, Taro Kono nominato ministro di Stato per la vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taro Kono, ex ministro degli Esteri del Giappone e responsabile della Riforma amministrativa in quel Paese, è stato nominato ministro di Stato per la vaccinazione, una carica ministeriale appositamente istituita dal primo ministro Yoshihide Suga per gestire la sfida della campagna di immunizzazione contro la Covid-19. "Faremo tutto quanto in nostro potere per garantire che quante più persone possibile ricevano vaccini sicuri ed efficaci il prima possibile", ha dichiarato il ministro. Il Giappone intende avviare la campagna di vaccinazione alla fine del mese di febbraio, ma nel governo cresce l'urgenza a causa dell'elevato numero di contagi sul territorio nazionale: ieri le autorità sanitarie del Paese hanno annunciato che la variante altamente trasmissibile del virus isolata nel Regno Unito si è probabilmente già trasmessa a livello comunitario in Giappone. (segue) (Git)