Giappone: coronavirus, Taro Kono nominato ministro di Stato per la vaccinazione (5)

- Ai locali è stato chiesto di ridurre gli orari di apertura, specie nelle ore serali; in cambio, il governo aumenterà il sostegno finanziario a bar e ristoranti da un massimo di 40mila a 60mila yen giornalieri (circa 550 euro). Le misure che scatteranno domani sono generalmente meno rigide di quelle che hanno caratterizzato il precedente stato di emergenza, proclamato in Giappone nella primavera dello scorso anno. Le misure restrittive, inoltre, non prevedono alcuna sanzione per gli inadempienti, nonostante nelle scorse settimane la maggioranza di governo abbia discusso l'introduzione di sanzioni pecuniarie, sul modello dei lockdown rigidi adottati in altre parti del mondo. (Git)