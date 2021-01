Usa: scontri tra Polizia e manifestanti BLM a New York, decine di arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manifestanti del movimento Black Lives Matter si sono scontarti con le forze dell'ordine nel City Hall Park di New York ieri, 18 gennaio, al culmine di una manifestazione culminata in decine di arresti. Lo riferisce il quotidiano "New York Post". Le tensioni tra manifestanti e Polizia hanno raggiunto l'apice alle ore 20.30 di ieri (ora locale), quando centinaia di manifestanti hanno marciato attraverso il Ponte di Brooklyn con l'intenzione di onorare la memoria del reverendo Martin Luther King Jr, icona dei diritti degli afroamericani. Una volta giunti a Manhattan, i manifestanti hanno trovato ad attenderli un gran numero di agenti di Polizia. Una parte dei manifestanti ha iniziato ad insultare gli agenti prima di innescare scontri con gli uomini in divisa. Sei funzionari di Polizia sono rimasti feriti. (Nys)