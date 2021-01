Germania: sondaggio, 40 per cento favorevole a proroga blocco anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vigore in Germania dal 16 dicembre scorso, il blocco generale per il contenimento della pandemia di coronavirus dovrebbe essere inasprito e prorogato oltre la scadenza del 31 gennaio per il 40 per cento dei tedeschi. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico YouGov. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, secondo il 21 per cento degli intervistati le restrizioni anticontagio non dovrebbero essere modificate. Per il 13 per cento, invece, il lockdown dovrebbe concludersi. Il 17 per cento del campione ha chiesto un allentamento del blocco, mentre l'8 per cento degli interpellati non ha fornito una riposta. Il 70 per cento degli intervistati si è detto favorevole a richiedere alle aziende il ricorso al lavoro da remoto, per quanto possibile. Il 56 per cento è per la proclamazione del coprifuoco notturno, mentre il 36 per cento è contrario. Il 60 per cento sostiene l'obbligo su scala nazionale di indossare la maschera di protezione Ffp2 sui mezzi pubblici e nei negozi. Tuttavia, il 36 per cento sostiene tale misura “soltanto se le maschere vengono distribuite gratuitamente a tutti”. Il 40 per cento è favorevole a tenere scuole e asili chiusi, mentre per il 37 per cento l'insegnamento in presenza dovrebbe essere ripristinato con limitazioni. Il 16 per cento è favorevole alla normalizzazione dell'attività scolastica. Con riguardo alla limitazione del funzionamento di autobus e treni, il 43 per cento è contrario, mentre i favorevoli compongono il 39 per cento. Infine, il 10 per cento sostiene la completa sospensione del trasporto pubblico locale. (Geb)