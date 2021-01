Singapore: difesa, governo annuncia ripresa Dialogo di Shangri-La

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Singapore ha annunciato che quest'anno la Città-Stato riprenderà ad organizzare il Dialogo di Shangri-La per la sicurezza asiatica, forum annuale di riferimento per la regione asiatica dedicato alle tematiche della difesa e della sicurezza. Il Forum era stato annullato nel 2020 a causa della pandemia di coronavirus. Quest'anno il forum dovrebbe svolgersi dal 4 al 6 giugno. Un portavoce dell'Istituto internazionale per gli studi strategici, che organizza l'evento, ha rifiutato di fornire anticipazioni in merito al formato del prossimo evento e al numero di partecipanti. Il ministro della Difesa di Singapore, Ng Eng Hen, ha dichiarato che il Dialogo "riprenderà quest'anno, grazie alle più efficaci misure di sicurezza sanitaria adottate e alle vaccinazioni in corso". Sin dalla sua inaugurazione, nel 2002, il Dialogo di Shangri-La ha attratto ministri, alti funzionari, ufficiali e delegati della regione e da tutto il mondo. Un incontro preliminare incentrato sulle tematiche del Dialogo si è aperto ieri in formato digitale. (Fim)