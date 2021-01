Giappone: allerta meteo, previste forti nevicate nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia meteorologica del Giappone ha diramato un'allerta meteo oggi, 19 gennaio, in previsione di pesanti nevicate che dovrebbero interessare le regioni settentrionali del Paese. Le autorità hanno sollecitato i cittadini a rimanere in casa, a causa dei forti venti siberiani in arrivo nell'Arcipelago. Si temono blocchi dei trasporti, frane e altri disagi nelle regioni di Hokkaido, Tohoku e Hokuriku. East Japan Railway, uno degli operatori della rete ferroviaria giapponese, ha sospeso il servizio dell'alta velocità Shinkansen nelle prefetture di Iwate, Akita e Miyagi. Nell'Hokkaido i venti potrebbero raggiungere i 126 chilometri orari, e sino a 50 centimetri di precipitazioni nevose nell'arco di 24 ore. (Git)