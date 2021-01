© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Votando così, Renata Polverini si è messa automaticamente fuori da Forza Italia". Lo ha detto, parlando con i cronisti a Montecitorio, il vicepresidente di FI, Antonio Tajani, in merito al sì alla fiducia al governo da parte della deputata. Alla domanda se tema che una cosa del genere possa accadere domani al Senato, Tajani ha risposto: "Non credo, non ho assolutamente notizia di questo". (Rin)