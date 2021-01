Usa: impeachment Trump, Giuliani non farà parte della difesa al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rudy Giuliani, avvocato personale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato che non farà parte della squadra legale dell’inquilino della Casa Bianca durante l'imminente processo di impeachment al Senato. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, precisando che – al contrario – il legale di Trump potrebbe essere chiamato come testimone a causa del suo coinvolgimento nella manifestazione del 6 gennaio che ha preceduto l’irruzione al Campidoglio. La notizia che Giuliani non avrebbe fatto parte della squadra incaricata di difendere Trump era stata anticipata dall’emittente “Abc News”. Sul presidente Trump pende l’accusa di “incitamento alla rivolta” per i fatti del 6 gennaio, quando un gruppo di suoi sostenitori ha fatto irruzione al Campidoglio per interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso. Mercoledì scorso, 13 gennaio, la Camera dei rappresentanti ha votato a favore della messa in stato d’accusa, ma il dossier non dovrebbe arrivare in Senato prima dell’insediamento del presidente eletto Joe Biden, in programma per il 20 gennaio.(Nys)