Usa: "Cnn", Trump pronto a rimuovere blocco voli da Brasile ed Europa

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarebbe intenzionato a revocare alcune delle restrizioni in vigore sui viaggi dall'estero e legate alle misure anti-Covid. Lo riferisce l'emittente "Cnn", citando una fonte della Casa Bianca secondo cui l'allentamento delle restrizioni riguarderà in modo particolare i voli provenienti dal Brasile e da gran parte dell'Europa con effetto a partire dal 26 gennaio, quasi una settimana dopo che Trump avrà lasciato l'incarico a seguito l'insediamento del presidente eletto Joe Biden, previsto per mercoledì 20 gennaio.(Nys)