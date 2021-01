Usa: Trump lascia la Casa Bianca con gradimento al minimo, solo 34 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel momento in cui il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si prepara a lasciare la Casa Bianca per la fine del suo mandato quadriennale, solo il 34 per cento dei cittadini Usa approva il suo operato. E’ il dato peggiore dall’inizio del suo incarico, come rileva un sondaggio condotto dalla società demoscopica internazionale Gallup. L’indice di gradimento medio per Trump durante la presidenza è stato del 41 per cento, quattro punti inferiore rispetto a tutti i suoi predecessori da quando Gallup ha iniziato a condurre questo tipo di rilevazione nel 1938. Il sondaggio, iniziato poco prima dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio, mostra che il tasso di approvazione di Trump è sceso di 12 punti percentuali da prima delle elezioni del 3 novembre.(Nys)