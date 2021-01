Bolivia: covid, governo presenta piano multimediale per assistenza alla popolazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La linea telefonica sarà gratuita e operativa 24 ore al giorno e sette giorni alla settimana per consentire alla popolazione di informarsi, da qualsiasi parte del Paese, in caso di comparsa di sintomi da Covid-19. Inoltre, la popolazione potrà ricevere indicazioni da esperti di medicina tradizionale. Il sito e l'applicazione “Bolivia sicura - uniti contro il Covid-19” offrirà informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel Paese oltre, a fungere da guida per l'individuazione di centri sanitari, farmacie, laboratori e luoghi autorizzati a fare esami gratuiti. Il manuale di medicina tradizionale “L'eredità dei nostri antenati” informerà sul corretto utilizzo di piante medicinali per il trattamento dei problemi di salute e il rafforzamento del sistema immunitario. "Questo costituisce indubbiamente uno strumento utilissimo per il popolo boliviano. È un'informazione molto completa", ha sottolineato Arce. (Brb)