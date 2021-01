© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Conte ha fatto una maggioranza con Salvini, poi con Zingaretti e ora con la Polverini. Mi sembra che per rimanere al suo posto faccia maggioranze con chiunque”. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo al Tg2 Post, secondo cui “irresponsabile è chi dice no al Mes, chi non riapre le scuole e fa maggioranze con chiunque”, ha sottolineato. (Rin)