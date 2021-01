Usa: Melania Trump pubblica un video di addio, “siate gentili, violenza mai giustificata”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La first lady Melania Trump, moglie del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha pubblicato su Twitter un video di commiato prima di lasciare la Casa Bianca, in cui condanna ogni forma di violenza, la quale "non è mai la risposta e non sarà mai giustificata". Melania, che non compariva in pubblico dal 30 dicembre 2020, si prepara a lasciare la Casa Bianca in vista dell'insediamento di Joe Biden, in programma per mercoledì il 20 gennaio. “Miei concittadini, è stato il più grande onore della mia vita servire come first lady degli Stati Uniti. Sono stata ispirata da incredibili americani in tutto il nostro Paese che esaltano le nostre comunità con la loro gentilezza e il coraggio, la bontà e la grazia", ha detto la moglie dell’inquilino della Casa Bianca. “Quando sono arrivata – ha aggiunto - ho riflettuto sulla responsabilità che ho sempre sentito di insegnare i valori della gentilezza; siate appassionati a ciò che fate, ma ricordare sempre che la violenza non è mai la risposta e non sarà mai giustificata”. (Nys)