Usa: Biden annuncia nuove nomine in posti chiave della futura amministrazione

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato un nuovo giro di nomine in posti chiave per la futura amministrazione presidenziale. Elizabeth Klein sarà vice segretario degli Interni; Jewel Bronaugh, invece, vice segretario dell'Agricoltura; Andrea Palm assumerà il ruolo di vice segretario della Salute e dei Servizi Umani; Polly Trottenberg quello di vice segretario dei Trasporti; Cindy Marten sarà vice segretario dell'Istruzione; Rohit Chopra, direttore dell'Ufficio per la Protezione finanziaria dei consumatori; Gary Gensler, presidente della Securities and Exchange Commission. Nella relativa nota ufficiale, Biden assicura che "questi funzionari pubblici esperti lavoreranno con integrità per far funzionare il nostro governo per tutti gli americani". L'obiettivo primario dell'amministrazione Biden è quello di "fornire soccorso immediato e urgente agli americani" e di "affrontare le crisi sovrapposte di Covid-19, la congiuntura economica, il razzismo e la disuguaglianza sistemici e la crisi climatica". La vicepresidente eletta, Kamala Harris, per parte sua ha ricordato che "per affrontare le sfide senza precedenti che il popolo americano deve affrontare, avremo bisogno di leader esperti e competenti in tutta la nostra amministrazione, e questi straordinari funzionari pubblici riflettono il meglio della nostra nazione". (Nys)