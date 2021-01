Usa-Cina: Trump firma ordine esecutivo per rimozione droni militari prodotti da Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo che ordina alle agenzie federali di valutare eventuali rischi per la sicurezza nei droni militari in dotazione alle Forze armate, rimuovendo quelli di fabbricazione cinese. E' quanto si legge in una nota della Casa Bianca. "Come presidente - spiega Trump nel comunicato - rilevo che sono necessarie ulteriori azioni per garantire la sicurezza dei sistemi di aeromobili senza pilota posseduti, gestiti e controllati dal governo federale, garantire l'integrità delle infrastrutture americane, per proteggere le nostre forze dell'ordine e combattenti ed espandere le nostre capacità di base industriali". (Nys)