Usa: inaugurazione Biden, presente anche il cantante country Garth Brooks

- Il Comitato inaugurale incaricato di organizzare l’insediamento del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che Garth Brooks, stella della musica country, farà parte della lista di celebrità che si esibiranno all'inaugurazione di mercoledì 20 gennaio. Il Comitato ha sottolineato è stata la futura first lady, Jill Biden, a prendere contatto personalmente con Brooks, che ha risposto sarcasticamente dicendo che probabilmente sarà "l'unico repubblicano alla cerimonia". D’altro canto l’artista ha detto ai giornalisti di aver trovato "inquietante e triste" quanto accaduto al Campidoglio degli Stati Uniti, dove un gruppo di sostenitori del presidente in carica, Donald Trump, ha fatto irruzione il 6 gennaio scorso per interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso. (segue) (Nys)