Usa: inaugurazione Biden, presente anche il cantante country Garth Brooks (2)

- Bruce Springsteen, i Foo Fighters, John Legend, Eva Longoria e Kerry Washington sono le altre stelle dello spettacolo che prenderanno parte all'inaugurazione di Biden. I Foo Fighters, Legend e Springsteen si esibiranno a distanza, mentre Eva Longoria sarà fisicamente presente a Washington. Le stelle dello show business introdurranno volta per volta segmenti dell'evento. La rivista specializzata “Variety” ha anticipato in esclusiva che spetterà invece a Lady Gaga, sostenitrice di lunga data di Biden, cantare l'inno nazionale durante l'evento. Sul palco della cerimonia si esibiranno anche Jennifer Lopez e Amanda Gorman, poetessa afroamericana di Los Angeles. Un momento di spiritualità sarà invece guidato dal sacerdote cattolico Leo O'Donovan, e a seguire si terrà una benedizione da parte del reverendo protestante Silvester Beaman, entrambi amici di lunga data della famiglia Biden. Oltre alla cerimonia del giuramento, il 20 gennaio è prevista anche una parata virtuale e altri eventi in streaming. Per la serata è in programma anche uno speciale online condotto da Tom Hanks, con Justin Timberlake, Demi Lovato e Ant Clemons come ospiti. (Nys)