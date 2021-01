Bolivia: covid, governo presenta piano multimediale per assistenza alla popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha presentato un piano multimediale organizzato su tramite quattro diversi strumenti di comunicazione per fornire aiuto, informazioni, assistenza e orientamento alla popolazione alle prese con la seconda ondata della pandemia di coronavirus. Il piano prevede l'apertura di un numero di emergenza gratuito denominato “Il tuo dottore in linea”, un sito web dedicato (www.boliviasegura.gob.bo), un’applicazione per smartphone chiamata “Bolivia sicura - Uniti contro il Covid-19” e una guida alla medicina tradizionale boliviana con consigli per fortificare il sistema immunitario intitolata “L'eredità dei nostri antenati”. Siamo sicuri che queste risorse "aiuteranno a salvare molte vite nel nostro Paese", ha detto il capo dello Stato in una cerimonia presso il palazzo presidenziale Casa Grande del Pueblo. (segue) (Brb)