Governo: con 321 sì ottiene maggioranza assoluta alla Camera, domani Conte al Senato

- Con 321 sì, 259 no e 27 astenuti il governo Conte bis incassa la fiducia dell'Aula della Camera ed ottiene, dunque, la maggioranza assoluta dei voti a Montecitorio, fissata a quota 315 a causa delle dimissioni di Pier Carlo Padoan, non ancora sostituito. Sei voti in più, quindi, grazie ai consensi di quattro ex parlamentari del Movimento cinque stelle - Raffaele Trano, Piera Aiello, Nadia Aprile e Silvia Benedetti - confluiti nel gruppo Misto, del "dissidente" del M5s Andrea Colletti e della ormai ex deputata di Forza Italia, Renata Polverini. Dopo le comunicazioni di oggi alla Camera, il presidente del Consiglio interverrà domani alle 9.30 nell'emiciclo di palazzo Madama. (Rin)