Governo: Di Maio, ottenuta fiducia a Camera, ora avanti uniti con Conte

- Fiducia alla Camera dei deputati "ottenuta. Andiamo avanti, al fianco del presidente Giuseppe Conte, con l’obiettivo di rafforzare questa maggioranza lavorando per il Paese, per ogni singolo italiano". Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari esteri, Luigi Di Maio. "La pandemia non ci aspetta, la crisi economica intanto avanza e noi abbiamo il dovere di intervenire in maniera tempestiva con provvedimenti concreti. Per questo motivo in settimana dobbiamo approvare in Parlamento lo scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro per dare nuovi ristori e aiuti a chi sta subendo gli effetti della crisi. Uniti", conclude. (Rin)