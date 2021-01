Usa: Miller su inaugurazione Biden, “nessuna informazione d’intelligence su minacce interne”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono al momento informazioni di intelligence circa la presenza di minacce interne in vista dell’insediamento di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti, in programma per mercoledì 20 gennaio. Lo ha detto il segretario alla Difesa ad interim, Christopher Miller, citato dall’emittente “Cnn”. Miller ha però precisato che l'Fbi sta svolgendo controlli approfonditi su tutti i 25 mila membri della Guardia nazionale schierati a Washington per l’inaugurazione, dopo che il Pentagono aveva espresso preoccupazione per l’eventualità di un attacco dall'interno il giorno dell’insediamento. Il livello di allerta a Washington Dc è particolarmente elevato dopo i fatti del Campidoglio, dove un gruppo di sostenitori del presidente in carica, Donald Trump, ha fatto irruzione il 6 gennaio scorso per interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso.(Nys)