Argentina: laboratorio invia principio attivo vaccino AstraZeneca in Messico

- La spedizione del primo lotto di principio attivo necessario la produzione di 6 milioni di dosi del vaccino dell'industria farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca partirà dall'aeroporto di Buenos Aires in direzione Città del Messico alle 22 ora locale (le 2 del mattino in Italia). Lo riferisce il quotidiano "Infobae". Il principio attivo è stato elaborato in Argentina presso l'istituto biotecnologico mAbxience (Gruppo Insud) e sarà trasferito presso il laboratorio di Liomont in Messico dove sarà completato il processo di stabilizzazione, produzione e confezionamento del farmaco. L'invio del principio attivo è stato disposto dopo l'approvazione all'uso emergenziale del vaccino sia da parte delle autorità sanitarie britanniche che dell'Amministrazione nazionale di medicina, alimenti e tecnologia medica dell’Argentina(Anmat).(Abu)