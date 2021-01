Governo: Molinari (Lega), Cina e Stati Uniti non sono la stessa cosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Stati Uniti non sono la stessa cosa. Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, in dichiarazione di voto nell’Aula di Montecitorio sulla questione di fiducia all’esecutivo. "Non so, presidente", ha continuato il parlamentare rivolgendosi al premier Giuseppe Conte, "come si possa mettere alla pari il Paese che è il faro della democrazia e delle libertà occidentali, a cui noi dobbiamo la nostra libertà, rispetto al Paese che oggi rappresenta una delle principali minacce alla difesa di quei valori. Un Paese - ha osservato l’esponente leghista - su cui forse sarebbe il caso di fare la luce, visto e considerato che il Covid è partito da lì, visto e considerato che i dati a distanza di un anno ci dicono che quello è l'unico Paese che è cresciuto economicamente, ed è un Paese dove il virus sembra debellato. Nessuno vuole fare delle accuse, ma ora forse bisognerebbe fare delle riflessioni". (Rin)