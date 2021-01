Governo: da Aula Camera via libera alla fiducia con 321 sì e 259 no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 321 sì, 259 no e 27 astenuti l'Aula della Camera ha rinnovato la fiducia al governo Conte bis. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della replica dopo la discussione generale sulle sue comunicazioni sulla situazione politica, ha posto la questione di fiducia sulla risoluzione di maggioranza alla Camera a nome del governo. Il leader dell'esecutivo, all'inizio del suo intervento, ha chiarito che "dalle scelte che qualcuno compirà in questa ora grave dipende il futuro del Paese". Il premier ha proseguito dicendo: "Il mio è un appello trasparente che propongo qui in Parlamento, per affrontare insieme le difficoltà del presente e costruire il futuro". Parlando del contesto internazionale, segnato dalla pandemia di Covid-19, Conte ha aggiunto: "C’è un'assonanza fra l’indirizzo dell’Unione europea e quello che noi stiamo perseguendo". (Rin)