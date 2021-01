Kosovo: si dimette il ministro dell'Economia Kuci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia uscente del Kosovo, Blerim Kuci, si è dimesso oggi in vista dell'imminente inizio della campagna elettorale. In una lettera inviata al premier facente funzioni Avdullah Hoti, Kuci ha giustificato la sua decisione con l'imminente impegno personale nella campagna elettorale per le elezioni anticipate del 14 febbraio. Hoti non ha ancora fatto sapere se accetterà o meno le dimissioni del ministro, esponente dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) guidata da Ramush Haradinaj. (Alt)