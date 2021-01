Usa: Pelosi favorevole a commissione “in stile 11 settembre” su assalto al Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, si è detta favorevole all’istituzione di una commissione d’inchiesta, simile a quella creata per gli attentati dell'11 settembre 2001, per far luce sui fatti del Campidoglio, dove un gruppo di sostenitori del presidente, Donald Trump, ha fatto irruzione il 6 gennaio scorso per interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso. Lo ha reso noto la stessa Pelosi parlando a "You and Me Both", un podcast di approfondimento politico curato dall’ex candidata democratica alla Casa Bianca, Hillary Clinton. Secondo Pelosi, l’ipotesi di creare una simile commissione gode di "ampio sostegno" all’interno del Congresso. La leader democratica ha anche fatto cenno ai sospetti sollevati da alcuni legislatori sul presunto coinvolgimento di colleghi e membri delle forze dell'ordine nell’irruzione al Campidoglio, precisando che questa ipotesi sarebbe uno degli aspetti su cui si andrebbe a concentrare una potenziale inchiesta della commissione.(Nys)