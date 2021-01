Francia: Parigi, selezionati i 31 partner che svilupperanno i "taxi volanti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aeroporti di Parigi e l'azienda che gestisce il trasporto pubblico nella capitale francese (Ratp), insieme all'ente di promozione della regione dell'Ile-de-France, Choose Paris Région, hanno selezionato 31 aziende che parteciperanno alla creazione di "taxi volanti". Come riferisce il quotidiano "Le Figaro", l'obiettivo è quello di creare collegamenti tra l'aeroporto Charles de Gaulle e il quartiere della Defense, a ovest di Parigi, o il centro della capitale. Tra le aziende selezionate ci sono gruppi come Airbus e Safran, ma anche diverse start up. I primi test cominceranno nel giugno di quest'anno, quando il fabbricante tedesco Volocopter comincerà a far volare i suoi Vtol (vertical take off and landing) elettrici all'aeroporto do Pontoise, nel dipartimento della Val-d'Oise. (Frp)