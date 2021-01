© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Regione Liguria e leader di Cambiamo, Giovanni Toti, il giudizio sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “è negativo: è stato un discorso scontato”. “Questo governo non aveva la forza prima e non credo lo abbia adesso”, ha aggiunto ricordando che “i volenterosi di oggi” in altre crisi di governo, “li abbiamo definiti in altro modo”. (Rin)