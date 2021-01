Governo: Pastorino (Leu), Conte ha convinto Camera, ora Senato accolga suo appello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto alla Camera "conferma che i deputati hanno promosso lo sforzo e l'impegno del presidente del Consiglio. E quindi del progetto di governo. La maggioranza assoluta conseguita a Montecitorio è un ottimo segnale in vista del passaggio di domani al Senato. Auspico che anche i senatori accolgano il suo appello. Le parole di Giuseppe Conte hanno rappresentato un'apertura significativa al dibattito sui temi concreti, togliendo un argomento a Italia viva che agita strumentalmente il confronto nel merito: l'azione dell'esecutivo è tutta all'insegna del pragmatismo, senza tatticismi e riti politici incomprensibili". Lo dichiara in una nota il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali. "Dopo questo black-out imposto da una decisione incomprensibile di Renzi - aggiunge Pastorino - la maggioranza e il governo devono ripartire con ancora maggiore convinzione. Anche, come ripeto da mesi, con il coinvolgimento delle opposizione, nel pieno rispetto dei ruoli. In agenda è ora fondamentale insistere sul contrasto alla disuguaglianza, che continua a crescere a causa della pandemia. Dunque, è il momento di accelerare sui ristori alle categorie più in difficoltà". (Com)