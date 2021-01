Governo: Crimi, per rilancio azione servono solidità e unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi due giorni avremmo voluto dedicarci solo ed esclusivamente ai cittadini italiani. Ma non è stato possibile, per ragioni che restano oggettivamente incomprensibili. Mi auguro dunque che si torni a svolgere il nostro dovere al più presto, potendo contare su quella solidità e unità di intenti che sono indispensabili per rilanciare l'azione di governo con determinazione e rinnovata efficacia". Lo scrive su Facebook il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi. (Rin)