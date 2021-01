© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti hanno diritto al vaccino indipendentemente dalla ricchezza del territorio in cui vivono". Lo scrive su Twitter il ministro della Salute, Roberto Speranza. "In Italia la salute è un bene pubblico fondamentale garantito dalla Costituzione. Non un privilegio di chi ha di più", puntualizza. (Rin)