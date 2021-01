Governo: Gelmini (FI), da Berlusconi proposte e progettualità, parole cadute nel vuoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avreste dovuto, per rispetto del Paese, fare presto e fare bene. E noi ve lo abbiamo chiesto perché siamo un'opposizione nazionale e repubblicana. Noi non facciamo il tifo per lo sfascio, facciamo il tifo per l'Italia anche se siete voi a governare". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula a Montecitorio, in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "E questa responsabilità - ha aggiunto la parlamentare - ve l'abbiamo chiesta con l'autorevolezza del presidente Berlusconi, che da uomo delle istituzioni non ha lesinato proposte, non ha fatto mancare interventi, iniziative, progettualità, aperture. Ma spesso queste parole sono cadute nel vuoto. Ma davvero voi pensate che non essendo riusciti con una maggioranza più solida a raccogliere e a vincere le sfide che il Paese aveva davanti, lo potrete fare adesso - ha concluso l'esponente di FI - con una maggioranza fragile, raccogliticcia e più contraddittoria di quella che non avete avuto fino ad oggi?". (Rin)