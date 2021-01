Governo: Gelmini, FI alternativa a maggioranza che sostiene Conte bis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo profondamente europeisti, siamo autenticamente liberali, e ci onoriamo di una cultura socialista che appartiene a molti dei nostri componenti. Ma per tutte queste ragioni, signor presidente del Consiglio, noi siamo alternativi alle forze che compongono la sua maggioranza". Lo ha affermato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula a Montecitorio, in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Un socialista non può stare - ha continuato la parlamentare - con il ministro Bonafede che ha abolito la prescrizione, e un autentico liberale non riscontra nella politica economica di questo governo nulla che non sia dirigista, centralista, statalista, volto a vessare i cittadini con nuove tasse o con le cartelle esattoriali". (Rin)