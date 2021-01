Governo: Colletti (M5s), voterò sì a fiducia ma in pochi si salvano in squadra esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi voterò a favore della laconica risoluzione della maggioranza solo per rispetto di quelle categorie che stanno portando avanti il lavoro negli ospedali, di tutti i volontari e di tutti coloro che non lavorano a causa della pandemia". Lo ha annunciato il deputato del Movimento cinque stelle, Andrea Colletti, intervenuto nell'Aula di Montecitorio a titolo personale sulla questione di fiducia all'esecutivo. "In pochi, tra ministri e sottosegretari, si salvano nella compagine governativa", ha osservato il parlamentare che ha aggiunto: "Uno è lei, signor presidente del Consiglio, un altro è il ministro Di Maio e pochi altri ancora, ma la mancanza di qualità del resto della squadra va a detrimento dell'azione di governo. Un esempio è il Recovery plan: da avvocato - ha continuato Colletti rivolgendosi a Giuseppe Conte - la parte relativa alla giustizia può essere tranquillamente cestinata perché ha idee vecchie, trite e ritrite della burocrazia ministeriale, che hanno già fallito. La crisi non è colpa di Renzi, ma anche della spinta del Movimento cinque stelle che non c'è più". (Rin)