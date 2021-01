Cultura: orchestra sinfonica UniMi inaugura stagione con concerto in streaming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani l’orchestra dell'Università degli Studi di Milano inaugura dall’Aula Magna di via Festa del Perdono 7 la sua 21esima stagione, con un concerto a porte chiuse che a partire dalle 19 verrà trasmesso in streaming sul canale video dell’ateneo. La serata di apertura, tradizionalmente festeggiata nel mese di novembre, è stata quest’anno posticipata a gennaio, a causa dell'emergenza sanitaria. Per la prima volta in questa stagione a dirigere l’orchestra non sarà Alessandro Crudele, che dopo vent’anni ha lasciato la direzione musicale, diventando direttore onorario. Il concerto inaugurale sarà diretto, infatti, dalla bacchetta milanese di Massimiliano Caldi, che sostituisce il russo/americano Vladimir Lande, impossibilitato a raggiungere l'Italia a causa delle restrizioni anti Covid-19. Il programma ribadisce la tradizionale attenzione alla contemporaneità coltivata ininterrottamente dal 2013 a oggi dall'Orchestra sinfonica UniMi: ad aprire la serata sarà, in prima italiana, il brano Maltese Quicky, composto da Karl Fiorini (classe 1979). A seguire la Simple Symphony op. 4 di Benjamin Britten (1913-1976) e la Sinfonia n. 3 in la minore op. 56 “Scozzese” di Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847). (com)