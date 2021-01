Roma: De Priamo-Cochi (Fd'I), Raggi intervenga per riprendere finanziamento palazzetto sport a Corviale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo che il Palazzetto dello Sport a Corviale non sarà realizzato poiché il Governo ha deciso di riprendersi i finanziamenti promessi, circa 5 milioni di euro. Tra le motivazioni il 'notevole lasso di tempo' trascorso dal finanziamento dell'intervento da realizzare da parte del Campidoglio". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Alessandro Cochi, responsabile Dipartimento Sport Fd'I Roma. "Ancora una volta, quindi, si registra l'inadeguatezza della Giunta grillina, di un'amministrazione che non decide. Grande lentezza dei 5 Stelle, nonostante il tardivo tentativo di recupero. Adesso chiediamo alla sindaca Raggi di intervenire presso il Governo affinché si riprenda l'iter che porti alla realizzazione dell'impianto, fortemente voluto dai residenti di Corviale". (Com)