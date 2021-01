Usa: assalto al Congresso, arrestato facinoroso che trasmetteva l’irruzione in diretta social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti dell’Fbi hanno arrestato Nicolas Moncada, cittadino statunitense di New York, per un suo presunto coinvolgimento nei fatti del Campidoglio, dove un gruppo di sostenitori del presidente Usa, Donald Trump, ha fatto irruzione il 6 gennaio scorso per interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso. Lo riferisce la “Cnn”, precisando che Moncada – ex studente del Fashion Institute of Technology (Fit) - è stato identificato da docenti e colleghi universitari tramite i suoi post su Instagram e Twitter durante l’assalto al Congresso. Insegnanti e studenti del Fit, dopo averlo riconosciuto, hanno allertato la sicurezza dell’istituto, che a sua volta ha provveduto a segnalare i profili social del ragazzo alle autorità federali. Nei suoi post Moncada riferiva in tempo reale di aver "preso d'assalto il Campidoglio” e, commentando un autoscatto in particolare, di trovarsi vicino all'ufficio della speaker della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi. Domani, martedì 19 gennaio, lo studente comparirà virtualmente di fronte al giudice del distretto orientale di New York. L’accusa è quella di essere entrato in un’area soggetta a restrizioni e di aver preso parte ai disordini del Campidoglio, a seguito dei quali hanno perso la vita cinque persone.(Nys)