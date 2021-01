© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni al diplomatico ed ex ministro degli Esteri slovacco, Jan Kubis, per la sua nomina a inviato speciale di Antonio Guterres in Libia e capo della missione Unsmil. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri slovacco, Ivan Korcok, che si è detto “fiducioso” del fatto “che la sua immensa esperienza consoliderà il processo di pace e porrà fine al conflitto” nel Paese nordafricano. (Vap)