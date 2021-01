Governo: Catalfo, 'lavoriamo insieme per il futuro del Paese'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, afferma che ha detto bene oggi il presidente Conte nel suo discorso alla Camera dei deputati: 'Questo Paese merita un governo coeso, dedito a tempo pieno a lavorare esclusivamente per il benessere dei cittadini e per favorire una pronta ripartenza della nostra vita sociale e una incisiva ripresa della nostra economia'. Gli italiani - conclude la ministra su Facebook - hanno esigenze immediate e stiamo continuando a lavorare per dare loro risposte concrete e adeguate".(Rin)