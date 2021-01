Paesi Bassi: Lilianne Ploumen nuova leader del Partito laburista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lilianne Ploumen è stata confermata come la nuova leader del Partito laburista olandese (PvdA) a seguito delle dimissioni di Lodewijk Asscher per il suo ruolo nello scandalo sugli assegni familiari. La 58enne Ploumen sinora ricopriva la carica di vicepresidente del partito ed è stata ministra per gli Aiuti allo sviluppo nel precedente governo guidato da Mark Rutte. La sua nomina significa che due dei cinque partiti che hanno costituito i governi olandesi dal 1982 sono ora guidati da donne. Ploumen è stata una delle prime personalità indicate per la successione di Asscher dopo che quest’ultimo ha rassegnato le dimissioni giovedì scorso ed è una delle parlamentari più importanti e popolari del partito. (Beb)