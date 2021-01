Rieti: Comune, docce dello stadio per i senza fissa dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana partirà una nuova iniziativa dell’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Rieti "rivolta ai senza fissa dimora o comunque a persone in grave situazione di disagio socio-economico, presenti anche solo temporaneamente sul territorio comunale, per mettere loro a disposizione gli impianti doccia siti presso lo Stadio R. Guidobaldi". Lo si legge in una nota del comune di Rieti. "Il progetto sarà realizzato grazie alla collaborazione con Caritas Diocesana di Rieti e Mensa di Santa Chiara che, di concerto con l’assessorato ai servizi sociali, in virtù di un apposito protocollo d’intesa che definisce rispettivi ruoli e impegni, porteranno avanti l’iniziativa, con particolare riferimento all’attuale periodo emergenziale. La giunta comunale ha già approvato la delibera proposta dall’assessore ai servizi sociali, Giovanna Palomba e lo schema di convenzione tra le parti". (segue) (Com)